So Ji Sub Resmi Menikahi Penyiar Cho Eun Jung di Tengah Pandemi Covid-19, Ini 4 Fakta Pernikahannya

BANGKAPOS.COM - Aktor Korea Selatan So Ji Sub, bintang dalam drama Oh My Venus itu telah menikahi kekasihnya yang merupakan penyiar Cho Eun Jung secara hukum, Selasa (7/4/2020).



Terkait kabar bahagia ini, agensi So Ji Sub 51K secara resmi mengumumkan berita pernikahan artisnya tersebut.



"Halo, ini 51K Kami punya kabar baik untuk semua orang hari ini, tentang aktor kami, So Ji Sub.

So Ji Sub telah mengembangkan hubungan yang berharga, dan telah membuat ikrar pernikahannya.

Keduanya, mengakui hubungan mereka tahun lalu. Mereka berjanji menjadi pasangan selama sisa hidup mereka, berdasarkan rasa saling percaya dan cinta satu sama lain.