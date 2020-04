Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Terserah - Glenn Fredly

BANGKAPOS.COM - Lagu 'Terserah' yang dinyanyikan oleh Glenn Fredly ini telah dirilis pada tahun 2008 silam.

Berikut lirik dan chord gitar lagu 'Terserah' milik Glenn Fredly.

[Intro]

F Am F Am

[Verse 1]

F Am

Jangan kau ganggu hidupku lagi

F Am

Sudah jelas kini yang kau m au

A# Am E Am

Kau sakiti hati ini \`tuk kesekian kali

F Em Dm

Memang ku cinta namun tak begini

F Am

Dimana arti sebuah kesetiaan

F Am

Bila hanya dalam kata-kata

A# Am

Ku coba untuk bertahan

E Am

Namun aku tak sanggup

Dm Em G

Sungguh tak mampu, sayangku..

[Refrain]

F Em

Terserah kali ini

Dm C

Sungguh aku tak ‘kan perduli

F Em Am

Ku tak sanggup lagi

Dm G

Jalani cinta denganmu

F Em

Biarkan ku sendiri

Dm C

Tanpa bayang-bayangmu lagi

F Em Am

Ku tak sanggup lagi

Dm G F

Mulai kini semua terserah...

[Interlude]

Fm Gm Fm G G# F#

[Verse 2]

F# A#m

Dimana arti sebuah kesetiaan

F# A#m

Bila hanya dalam kata-kata

B A#m

Ku coba untuk bertahan

F# F A#m

Namun aku tak sanggup

D#m Fm G#

Sungguh tak mampu sayangku

A

Uwoooooo

[Refrain]

G F#m

Terserah kali ini

Em D

Sungguh aku tak ‘kan perduli

G F#m Bm

Ku tak sanggup lagi

Em Bm A

Jalani cinta denganmu

G F#m

Biarkan ku sendiri

Em D

Tanpa bayang-bayangmu lagi

G F#m Bm

Ku tak sanggup lagi

C

Mulai kini semua

A D

Terserah...

D

Hou u u u u u uuu...