Delapan Program Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Besok, Kamis (9/4/2020) akan digelar serah terimah jabatan (Sertijab) sejumlah perwira Polres Pangkalpinang yang akan menjabat dalam jabatan baru.

Di antara perwira Polres Pangkalpinang yang akan menduduki jabatan baru sebagai Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang, AKP M Adi Putra.

Dalam jabatan baru, AKP M Adi Putra memiliki delapan visi dan misi sebagai Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang.

Adapun visi dan misinya sebagai berikut, prioritaskan mendukung pemerintah dan maklumat Kapolri serta delapan perintah Kapolri dan memetakan potensi kejahatan terkait kebutuhan alat kesehatan dalam penanggulangan covid - 19 atau Virus Corona.

Melakukan penegakan hukum yang tegas dan berat terhadap pelaku penimbunan sembako, penimbunan masker, penimbunan hand sanitizer, penimbunan bahan bahan antiseptik lainnya, menjual kebutuhan pokok atau kebutuhan penting masyarakat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), menghalangi petugas dlm penanggulangan covid - 19 dan penyebaran hoax dan provokatif tentang covid-19.

"Menciptakan kesepahaman penyidik dan team work yang proaktif, Inovatif, profesional sesuai SOP serta berakhlak mulia yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat berazas keadilan ," ujar AKP M Adi Putra, Rabu (8/4/2020).

Kata Adi, juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan menekan angka kriminalitas bersama Instansi pemerintah terkait terhadap pelaku, Kejahatan dianggap perbuatan tercela (crime without victim).

"Seperti kejahatan terorganisir atau komplotan (organized crime), Kejahatan kerah putih atau dilakukan orang berstatus tinggi (white collar crime), Kejahatan kerah biru atau dilakukan rakyat miskin karena kesulitan ekonomi ( blue collar crime), Kejahatan korporat atau kejahatan yg dilakukan atas nama organisasi formal utk menaikkan keuntungan (corporate crime)," ujarnya.

Serta Kejahatan di dunia maya (cyber crime) dan juga kejahatan berskala tinggi yang meresahkan masyarakat atau spesialis curas / jambret/ rampok, curat, curanmor, Anirat, pembunuhan, kerusuhan massa dan terosisme (high scale crime).

Tambahnya, jangan ada rekayasa kasus atau Arogansi penyidik berlebihan sehingga menzolimin orang lain. Bila ada laporan pengaduan masyarakat atau ada penetapan tersangka atau ada penahanan tersangka maka segera wajib ada kepastian hukum

(no delay or no over clowding).

Mengoptimalkan hubungan Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang baik, berbasis ITE dan harmonis (high-scale general crime)

Mengoptimalkan dukungan anggaran dinas dengan perwabku yang baik dan rapi serta sarana prasarana yang siap prima, guna menunjang tugas Sat Reskrim Polres Pangkalpinang, dalam melayani masyarakat dan penegakan hukum

"Optimalkan Manajemen media yang baik, jadikan wartawan yang profesional sebagai mitra Reskrim dan menjaga silaturahmi dgn baik kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, mahasiswa, ormas/ Lsm, tokoh partai, pemda dan TNI," tutup Adi Putra.

