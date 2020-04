BANGKAPOS.COM –Jangan Khawatir Saat Puasa Urine Menjadi Kuning Pertanda Bagus Begini Penjelasannya

Jangan kaget saat puasa urine kita berwarna kuning. Walau urine berwarna kuning itu adalah tanda kita kekurangan cairan tubuh.

Urine berwarna kuning saat puasa itu justru pertanda baik.

Bahasa yang banyak dipakai orang zaman now mengenai hal ini, sedang terjadi detox dalam tubuh.

Bisa diartikan saat puasa itu sedang terjadi pengeluaran racun atau yang merugikan tubuh.

Salah satu cara tubuh mengeluarkan racun-racun tersebut adalah melalui urine.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hal tersebut mengenai warna urine secara singkat.

Warna urine umumnya berkisar dari warna kuning pucat hingga kuning tua. Pewarnaan ini terutama disebabkan oleh pigmen urokrom, juga dikenal sebagai urobilin.

Semakin banyak air yang kita minum, melansir artikel Healthline.com dengan judul What Causes Bright-Yellow Urine and Other Changes in Color? Yang medical reviewnya oleh Judith Marcin, MD, semakin terhidrasi tubuh kita maka semakin ringan pigmen dalam urin.

Nah, pigmen dan senyawa kimia dalam makanan yang kita makan, obat yang diminum, berperan dalam mengubah arna urine.