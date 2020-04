BANGKAPOS.COM- VIRAL Kisah Satu Keluarga Positif Corona Covid-19, Tidak Stres Tetap Asik Main Tiktok hingga Sembuh

Satu keluarga yang berjumlah 7 orang asal Malaysia dinyatakan positif virus corona (Covid-19).

Karenanya, satu keluarga tersebut harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit.

Namun yang mengejutkan, saat masih diisolasi, satu keluarga ini justru bermain TikTok.

Video TikTok itu pun viral dan jadi perbincangan di media sosial.

Satu keluarga itu bermain TikTok saat masih mengenakan seragam rumah sakit.

satu keluarga main Tim Tok saat di RS karena positif Covid-19, senang lakukan ini pasca sembuh (Twitter @errikaaaaaaa)

Tetapi, Erika, anak sulung dari keluarga itu menyatakan bahwa ada alasan mengapa ia dan keluarganya main TikTok saat masih diisolasi.

Menurutnya, main TikTok saat diisolasi di rumah sakit ini sebagai hiburan di tengah kepenatan dan kebosanan karena diisolasi akibat Covid-19.

Tak hanya itu, main TikTok juga ditunjukkan demi saling menguatkan satu sama lain.

"Even though kitorg positive covid , kitorg as a family will go through this together