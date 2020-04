3 Hari Sebelum Glenn Fredly Meninggal, Dewi Sandra Tulis Tentang Kematian dan Kegagalan Cinta

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Postingan Dewi Sandra mantan istri Glenn Fredly menyita perhatian penggemarnya.

Di akun Instagramnya, Dewi Sandra menulis postingan panjang soal kematian.

Dia membahas betapa sedihnya ketika sang ibu meninggal.

Postingan itu diunggah Dewi Sandra tiga hari sebelum Glenn Fredly menghembuskan napas terakhir, Rabu (8/4/2020) petang.

Dewi Sandra bercerai dengan Glenn Fredly pada tahun 2009.

• Kisah Cinta Glenn Fredly dan Mutia Ayu, Rilis Lagu Romantis Setelah 3 Bulan Menikah

Berikut ini postingan Dewi Sandra:

"Ku ingat betapa marahnya kpd Rabbku ketika ibuku meninggal. Meninggal-nya sosok yg paling berpengaruh dlm setiap hati manusia maka dampaknya besar pula... this one leaves a hole in the heart like no other...

Pesanku menunggu.. pesanku berbunyi...”Tak ada yang abadi dan kematian itu pasti. QS An’Nur 42 “ Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).”

"Ku ingat betapa kecewanya kepada Allah ketika ku gagal dalam cinta. Lagi2 pelajaran bahwa manusia itu lemah dan tak bisa diandalkan,

aplagi ketika nafsu dan emosi liarnya berharap bahwa hati bisa terpenuhi dgn cinta manusia.