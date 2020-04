BANGKAPOS.COM -Deretan Obat Corona Covid-19 yang Sedang Diteliti Para Ahli Ada 300 orang dari 39 Negara Daun Laban?

Pakar dan ilmuwan berlomba menemukan obat dan vaksin Virus Corona SARS-CoV-2 pemicu pandemi Covid-19.

Hingga Kamis (9/4/2020), virus yang kali pertama terdeteksi di Wuhan China Desember 2019, sudah menginfeksi 1.478.288 orang dan merenggut nyawa 86.744 orang.

Di Indonesia hingga Rabu (8/4/2020) sore, pemerintah menyatakan secara total ada 2.956 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Dengan demikian, terjadi penambahan 218 pasien dalam 24 jam terakhir dari seluruh rumah sakit di Indonesia.

Sebanyak 18 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh hingga total pasien Covid-19 sembuh ada 222 orang.

Sedangkan 19 pasien yang meninggal dunia setelah mengidap Covid-19 hingga total yang meninggal menjadi 240 kasus.

Indeks Penelitian Virus Corona, diluncurkan oleh Finbold.com, telah mengidentifikasi hampir 300 proyek penelitian Virus Corona SARS-CoV-2 yang sedang berlangsung di 39 negara.

Melansir South China Morning Post, China melakukan 60 penelitian, diikuti Amerika Serikat dengan 49 penelitian, 26 penelitian di Perancis, menurut situs ClinicalTrials.gov yang berbasis di AS.

''Negara-negara ini sedang melakukan upaya terbesar dalam memahami dan membongkar virus corona, sehingga membantu menemukan cara yang efektif untuk mengobati penyakit ini," kata Finbold.com.