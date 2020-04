Kurangnya Variasi Latihan, Pelatih Ini Ungkap Dampak Covid-19 Bagi Cabang Olahraganya

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Program latihan cabang olahraga panjat tebing mengalami perubahan drastis, usai virus Covid-19 terjadinya pandemi virus corona di Indonesia.

Hal ini dikatakan oleh Pelatih Panjat Tebing Bangka Belitung, Bambang Setiawan atau yang akrab disapa Mbenk mengenai dampak Covid-19 terhadap program pelatihan atlet binaannya.

"Dampaknya sangat besar untuk pelatih dan atletnya, kalau atlet mungkin jenuh. Biasanya kita kasih variasi latihannya, hari ini teknik lalu besok fisik atau ada kegiatan lain. Kita bisa tatap muka langsung di lapangan, sekarang gak bisa jadi sekarang hanya kasih program untuk fisiknya kita gak bisa ngawasin," ungkap Mbenk saat diwawancarai Bangkapos.com melalui pesan singkat Whatsapp, Kamis (9/4/2020).

Tak bertemu secara langsung membuat beberapa program latihan, untuk menghadapi PON 2020 di Papua pun mengalami perubahan drastis.

"Perbedaannya dikoreksi gerakan teknik, kalau dulu sebelum Corona kita bisa langsung ngasih tahu. Untuk gerakan yang susah langsung kita bisa aplikasikan di jalur dinding, kalau sekarang kita tidak bisa. Untuk efektifitasnya sangat berkurang, kita gak bisa ngasih apa yang sudah kita programkan," jelasnya.

Namun mengatasi hal tersebut, Mbenk mengaku telah mempersiap try out guna mengukur kemampuan atlenya yakni Julia atau yang bisa dipanggil 'Keju'.

"Rencana setelah corona ini hilang kita tetap mereset ulang. Kita lihat kemampuan dari awal lagi. Nanti seandainya menurut saya sudah layak untuk try out, kita pasti akan try out kan karena ini alat ukur untuk melihat kemampuan yang sebenarnya," lanjutnya.

Lebih lanjut melihat kemampuan Keju yang merupakan atlet senior dan peraih medali emas Porwil X Sumatera di cabang panjat tebing, Mbenk mengaku yakin Keju, dapat membawa pulang mendali emas di PON 2020 di Papua.

"Saya pribadi melihat kemampuan atlet terutama Keju, sebenarnya saya yakin Keju itu ada kans untuk bersaing di PON nanti. Untuk skil-nya sudah ramai kalau kita ada di nasional, sudah bisa kita sejajarkan dengan atlet-atlet di Jawa. Mental Keju juga bagus untuk pertandingan, tidak ada masalah tinggal kita poles saja. Kalau target saya yakin, ini juga PON rencananya diundur. Saya mohon kalau kita untuk ngomong target, kita juga harus pelatda jangan sampai dikurangi," ucapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)