Bunga Citra Lestari Posting Gambar Hitam dan Beri Pesan Menyentuh, 2020 Memang Berbeda

BANGKAPOS.COM -- Bunga Citra Lestari (BCL) Belum lama ini ditingkalkan oleh suaminya untuk selamanya.

Kabar ini cukup membuat publik terkejut, karena pasangan selebritis yang akrab disapa Unge bersama suaminya Asraf Sinclair jauh dari terpaan sakit dan gosip.

Yang lebih mengejutkan adalah, suami Ungge meninggal secara mendadak.

Ia pun harus ikhlas kini hidup bersama anaknya kini.

Meskipun ia masih dalam suasana duka, pekerjaannya sebagai selebritis tanah air tetap dijalankannya, misalnya menjuri dalam ajang pencarian bakat di stsiun televisi swasta.

Namun ia jarang mengupdate aktivitasnya di media sosial semenjak meninggal suaminya.

Baru-baru ini ia memajang foto polos hitam di Instagram pribadinya @bclsinclair.

Unge pun menulis pesan menyentuh disamping foto yang di unggahnya tersebut.

"So many losses.. 2020 memang berbeda.. Lets take care of each other.. Lets love each other.. Nikmati moment yang dipunya.. Mencintai.. Memberikan kasih dengan orang yg dicinta.. Karena kita tahu, waktu sangatlah berharga.. Love, BCL," tulis Ungge seperti dikutip Bangkapos.com, Jumat (10/4/2020)

Unggahan Ungge ini banjir dukungan dri rekan-rekannya sesama selebritis, termasuk Syahrini, ia mengirim empat simbol cinta diunggahan Ungge tersebut.