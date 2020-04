FAKTA-fakta Hyun Bin Pemain Drama Crash Landing On You

Lima fakta Menarik Tentang Aktor Tampan Hyun Bin Pemain Drama Crash Landing On You

BANGKAPOS.COM -- Aktor tampan Korea, Hyun Bin, mendadak terkenal berkat Drama yang diperankannya Crash Landing On You.

Namun terlepas ia membintangi drama tersebut, ia telah lebih dulu bermain dalam drama My Name is Kim Sam Soon (2005) dan Secret Garden (2010).

Kini, di tanah air namanya sering di sebut-sebut bahkan kerap dibuat meme hingga dijadikan pasangan oleh kaum hawa.

Bahkan tidak jarang selebritis tanah air ikut kesem-sem karena ketampanannya.

Mereka ikut mengedit fotonya kemudian disandingkan dengan Hyun Bin.

Terlihat sempurna di depan kamera, dengan tampilan menawan, siapa sangka aktor kelahiran 25 September 1982, layaknya orang-orang normal lainnya.

Berikut fakta menarik tentang Hyun Bin yang jarang diketahui seperti dilansir dari Koreaboo.com.

1. Olahraga

Terlihat gagah di depan kamera dan menawan adalah sosok Hyun Bin, apalagi perannya di Crash Landing On You sebagai seorang kapten menabah aura ketampanannya.