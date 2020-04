Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Glenn Fredly - Sekali ini Saja - Main dari Kunci D#

BANGKAPOS.COM -

Chord gitar dan lirik lagu Sekali ini Saja - Glenn Fredly:

Intro : C Am F G# Em A D G F A# D# Gm G Cm Bersamamu kulewati F G Lebih dari seribu malam D# Gm G Cm Bersamamu yang ku mau F A# Namun kenyataannya tak sejalan * C Am Tuhan, bila masih F Em ku diberi kesempatan Dm G C Ijinkan aku untuk mencintanya C Am Namun bila waktuku F Em telah habis dengannya Dm G C Biar cinta hidup skali ini saja D# Gm G Cm Bersamamu kulewati F G Lebih dari seribu malam D# Gm G Cm Bersamamu yang ku mau F A# Namun kenyataannya tak sejalan Repeat * G# D# A# Tak sanggup bila harus jujur Fm G A# Hidup tanpa hembusan nafasnya Int : D# Cm G# Gm Fm Fm G C Am F Em Tuhan, bila waktu dapat kuputar kembali Dm G C Sekali lagi untuk mencintanya C Am F Em Namun bila waktuku telah habis dengannya Dm G Biarkan cinta ini Dm G Biarkan cinta ini Dm G C Hidup untuk sekali ini saja





Artikel ini telah tayang di tribunnews.com