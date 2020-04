Harga Ayam di Pasar Kite Sungailiat Turun, Harga Ikan Masih Mahal

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Para ibu rumah tangga beberapa hari belakangan ini tersenyum sumringah.

Pasalnya harga ayam potong di Pasar Kite Sungailiat mengalami penurunan cukup banyak.

Sebelumnya harga ayam potong berada di kisaran Rp 25.000 - Rp 28.000 per kg, namun saat ini berada di kisaran Rp 18.000 - Rp 22.000 per kg.

Reni, ibu rumah tangga warga Sungailiat mengaku turunnya harga ayam potong ini sudah terjadi sejak beberapa hari belakangan ini.

"Alhamdulillah saat harga ikan laut mahal, masih ada alternatif lauk pauk lain ayam potong lagi murah saat ini, jadi kita bisa beli 2-3 ekor ayam untuk stok dan disimpan dalam kulkas, apalagi anak-anak saya suka makan ayam goreng," kata Reni.

Diakuinya, menurut para pedagang harga ayam.potong murah karena stok ayam di kandang lagi banyak, sedangkan daya beli masyarakat menurun.

"Banyak para pembeli dari warung-warung makan yang tutup dan ditambah lagi saat ini warga tidak boleh menggelar hajatan besar di rumah," ujar Reni.

Sementara itu Toni, pedagang ayam potong mengaku harga ayam Rp 18.000 per kg (bulat per ekor), sedangkan untuk ayam potong isi bersih Rp 22.000 per kg.

" Ayo silahkan beli mumpung hari ini masih murah, kami dapat kabar harga ayam ini akan segera naik lagi karena kalau terlalu murah kasihan dengan peternak ayam di kandang," imbuhnya.

Berdasarkan info masyarakat apabila menjelang siang dan para pengunjung pasar makin sepi harga ayam potong ini bahkan makin turun di kisaran harga Rp 17.000 per kg bulat.

