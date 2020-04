Ini Penampakan LEGO Honda Civic Type R dengan Skala 1:1, Detail Banget Nih

BANGKAPOS.COM - LEGO dikenal kerap berkolaborasi dengan banyak pabrikan mobil maupun motor untuk dibuat replikanya.

Bugatti Chiron, Aston Martin DB5, hingga motor BMW R1200GS adalah beberapa contoh kendaraan yang pernah dibuatkan replikanya.

Ternyata tak hanya pabrikan asal Eropa yang digarap oleh LEGO.

Misalnya Honda Civic Type R juga pernah dibuat kloningannya.

Emblem Honda dan identitas dari Type R (Carscoops.com)

Kerennya, Honda Civic Type R ini dibuat dalam skala 1:1 alias menyerupai ukuran aslinya.

Untuk membutanya dibutuhkan sekitar 320 ribu bata LEGO, dan membutuhkan waktu lebih dari 1.300 jam.

Honda Civic Type R buatan Lego (Carscoops.com)

Enggak heran sih kalau memakan waktu selama itu, karena desain Civic Type R dari LEGO ini mirip banget dengan aslinya.

Bahkan untuk membuat kesan yang real, LEGO juga menyematkan lampu di area headlamp, foglamp, stoplamp hingga lampu sein yang ada di spion.

Civic Type R dari Lego dilihat dari samping (Carscoops.com)

"Kami menyukai tantangan dalam menggarap proyek ini," kata Ryan McNaught selaku pemimpin di proyek ini, dikutip dari Carscoops.com.

"Mobil ini punya cukup banyak garis melengkung, membuatnya cukup susah untuk dibentuk tapi menyenangkan," imbuhnya.

Detail di area kaki-kaki, dari pelek, kaliper, hingga lubang kecil di cakram enggak luput dari perhatian Lego (Carscoops.com)

Pengen tahu kayak apa detail Civic Type R versi LEGO ini?

Langsung simak videonya.

SUMBER: GridOto.com