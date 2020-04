Foto Han So Hee Bertato dan Merokok Viral, Kini Dia Jadi Populer karena Drakor The World of Married

Foto Lawas Han So Hee Bertato & Merokok Beredar

BANGKAPOS.COM - Fans terkejut dengan beredarnya foto-foto masa lalu Han So Hee.=

Han So Hee tampak berdandan ala punk dan merokok serta bertato.

Seperti apa fotonya?

Han So Hee menjadi aktris yang populer karena drama Korea ngetop The World of Marriage, beredar foto-foto masa lalunya yang bertato dan merokok & dihujat.

Drama Korea The World of Marriage tengah sangat populer.

Drama yang menceritakan tentang kehidupan pernikahan dan orang ketiga ini tak hanya populer di Korea saja.

Drama ini sangat disukai oleh masyarakat Indonesia.

Salah satu tokoh yang mencuri perhatian adalah Yeo Da Kyung.

Tokoh Yeo Da Kyung diperankan oleh aktris pendatang baru yang bernama Han So Hee.

Aktingnya sebagai 'pelakor' di drama tersebut membuat penonton sebal.