Hati Ayam Kaya Nutrisi, Yuk Intip Manfaatnya untuk Kesehatan Anak

BANGKAPOS.COM - Kebanyakan orang tentu sudah tidak asing dengan hati ayam.

Namun, tahukah Anda bahwa manfaat hati ayam bukan hanya baik untuk bayi yang baru mulai makan MPASI, tetapi juga untuk anak sekolah yang sedang tumbuh dengan pesat?

Menurut data nutrisi U.S. Department of Agriculture, hati ayam adalah salah satu makanan padat nutrisi yang tinggi akan protein, zat besi, folat, omega-6, selenium, fosfor, zinc, tembaga, juga vitamin A, C, E, dan beragam vitamin B6.

1. Mencegah anemia

Kombinasi kandungan zat besi, zinc, dan vitamin B di dalam hati ayam sangat dibutuhkan tubuh anak dalam pembentukan hemoglobin atau sel darah merah untuk mencegah terjadinya anemia defisiensi besi.

Anda bisa memberikan hati ayam bersamaan dengan makanan mengandung vitamin C seperti tomat, brokoli, lemon, paprika, atau sayuran berdaun hijau, untuk mengoptimalkan tingkat penyerapan zat besi oleh tubuh.

2. Mempercepat penyembuhan luka

Menurut sebuah studi yang dilansir National Institutes of Health, zinc adalah salah satu mineral esensial yang memiliki peran penting bagi tumbuh kembang, metabolisme tulang, sistem saraf pusat, sistem kekebalan tubuh, perbaikan DNA, dan terutama proses penyembuhan luka.

Nah, mengonsumsi seporsi hati ayam berukuran 100 gram bisa memenuhi sekitar 27 persen kebutuhan zinc yang dibutuhkan tubuh anak setiap harinya.

3. Menjaga kesehatan mata