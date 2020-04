Jadi Terlihat Moge dan Lebih Pakem, Yamaha All New NMAX Pasang Double Disc Brake

Yamaha All New NMAX 155 pasang double disc brake

BANGKAPOS.COM - Skutik gambot Yamaha All New NMAX sudah dianggap moge bagi penggemarnya.

Biar semakin kelihatan moge, Yamaha All New NMAX bisa pasang double disc brake.

Pasalnya, motor di kelas premium rata-rata sudah memakai double disc brake.

Kesan sporty dan tentu saja bisa lebih pakem dibanding yang remnya single.

All New Yamaha NMAX pasang double disc brake (Fajrin/otomotifnet.com)

Untuk menyematkan double disc brake ke Yamaha All New NMAX, harus pasang sokbreker depan model upside down aftermarket.

"Upside down aftermarket biasanya sudah dibekali dua buah dudukan kaliper di kanan dan kirinya," buka Yoyo owner bengkel Kedai Riders.

Agar bisa pasang cakram ganda, langkah pertama tentu harus membuat adaptor untuk dudukan disc sebelah kiri.

"Custom menggunakan bahan besi tebal 2 cm, bentuknya disesuaikan agar disc tidak bertabrakan dengan upside down," kata Yoyo yang bermarkas di Jl. Puri Beta Utara No.58, Larangan Utara, Ciledug, Tangerang.

Piringan kiri untuk All New Yamaha NMAX 155 perlu dibuatkan adaptor agar bisa dipasang di pelek (Fajrin/otomotifnet.com)

Berikutnya, Yoyo membuat tiga lubang baut di tromol sebelah kiri agar adaptor tersebut dapat terpasang.

Selanjutnya, tinggal dipasang dan dibaut menggunakan kunci L6.