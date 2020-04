Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Afgan - Cinta Dua Hati [Ost. Cinta 2 Hati], Main dari Kunci C

BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Afgan - Cinta Dua Hati [Ost. Cinta 2 Hati], Kunci Mudah dari C

C A# A Dm Fm

Tak ku sangka dirimu hadir di hidupku

Em Dm G

Menyapaku dengan sentuhan kasihmu C A# A Dm Fm

Ku sesali cerita yang kini terjadi

Em Dm G

Mengapa disaat ku telah berdua [Chorus]

C Am

Maafkan bila cintaku

Dm Fm

Tak mungkin ku persembahkan seutuhnya

Am D7

Maaf bila kau terluka

Dm G C G

Karena ku jatuh di dua hati C A# A Dm Fm

Ku sesali cerita yang kini terjadi

Em Dm G

Mengapa disaat ku telah berdua [Chorus]

C Am

Maafkan bila cintaku

Dm Fm

Tak mungkin ku persembahkan seutuhnya

Am D7

Maaf bila kau terluka

Dm G

Karena ku jatuh di dua hati [Int] F Am D7 G A [Chorus]

D Bm

Maafkan bila cintaku

Em Gm

Tak mungkin ku persembahkan seutuhnya

Bm E

Maaf bila kau terluka

Em A

Karena ku jatuh di dua hati D Bm

Maafkan bila cintaku

Em Gm

Tak mungkin ku persembahkan seutuhnya

Bm E

Maaf bila kau terluka

Em A

Karena ku jatuh

G Em A

Karena ku jatuh

D

di dua hati