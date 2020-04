Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Afgan - PadaMu Ku Bersujud - Main dari Kunci Am

Am G

Ku menatap dalam gelap

F C

Tiada yang bisa ku lihat

Dm C E

Selain hanya nama-Mu, Ya Allah...

Am G

*) Esok ataukah nanti

F C

Ampuni semua salahku

Dm C E

Lindungi aku dari segala fitnah

A Dm

Reff: Kau tempatku meminta

G C

Kau beri ku bahagia

F Dm

Jadikan aku selamanya

E

Hamba-Mu yang s'lalu bertaqwa

A Dm

Ampuni ku Ya Allah

G C

Yang sering melupakan-Mu

F Dm

Saat Kau limpahkan karunia-Mu

E Am

Dalam sunyi aku bersujud..

[Music] Am G F E (2x)

Kembali ke : *), Reff

A Dm

Kau tempatku meminta

G C

Kau beri ku bahagia

F Dm

Jadikan aku selamanya

E

Hamba-Mu yang s'lalu bertaqwa

A Dm

Ampuni ku Ya Allah

G C

Yang sering melupakan-Mu

F Dm

Saat Kau limpahkan karunia-Mu

E Am

Dalam sunyi aku bersujud...pada-Mu

[Coda] Am G F E

Am