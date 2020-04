Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ilux - Mundur Alon Alon (Guyon Waton Version)- Main dari Kunci C

BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ilux - Mundur Alon Alon (Guyon Waton Version), Kunci Mudah dari C



Capo di fret 5 (Intro) C Em Am

Dm G

Em Am F G C

aku ngalah

Em Am

dudu mergo aku wes ra sayang

Dm

aku mundur

G

dudu mergo tresnoku wes ilang Em Am

nanging aku iki ngerteni

F G

yen dirimu lebih sayang arek kae.. (Chorus)

Am

aku mundur alon alon

Em

mergo sadar aku sopo

F G C E

mung di goleki pas atimu perih..

Am

aku mundur alon alon

Em

mergo sadar aku sopo

F G C

mung dibutuhno pas atimu loro.. (Interlude) Am Em Dm G C E

Am Em F G C

aku ngalah

Em Am

dudu mergo aku wes ra sayang

Dm

aku mundur

G

dudu mergo tresnoku wes ilang Em Am

nanging aku iki ngerteni

F G

yen dirimu lebih sayang arek kae.. (Chorus)

Am

aku mundur alon alon

Em

mergo sadar aku sopo

F G C E

mung di goleki pas atimu perih..

Am

aku mundur alon alon

Em

mergo sadar aku sopo

F G C E

mung dibutuhno pas atimu loro.. Am

aku mundur alon alon

Em

mergo sadar aku sopo

F G C E

mung di goleki pas atimu perih..

Am

aku mundur alon alon

Em

mergo sadar aku sopo

F G C

mung dibutuhno pas atimu loro.. (Outro) F G F G C