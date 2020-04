Lirik Hey Jude yang Ditulis oleh Paul McCartney Saat The Beatles Rekaman Terjual Rp 15 Miliar

BANGKAPOS.COM - Lirik " Hey Jude" yang ditulis tangan oleh Paul McCartney saat The Beatles rekaman pada tahun 1968, terjual 910.000 dollar AS atau sekitar Rp 15 miliar dalam sebuah lelang, Jumat (10/4/2020).

Lembaran lirik ini sebelumnya diperkirakan memiliki perkiraan harga pra-lelang 160.000 dollar AS.

Lelang lirik "Hey Jude" ini bertepatan dengan peringatan 50 tahun perpisahan band.

Barang-barang penting lainnya yang dilelang termasuk drumhead dari konser The Beatles 1964 di San Francisco's Cow Palace (200.000 dollar AS), gambar John Lennon dan Yoko Ono's Bagism (93.750 dollar AS), skrip syuting untuk video klip "Hello Goodbye" yang menampilkan notasi tulisan tangan oleh John Lennon dan George Harrison (83.000 dollar AS), dan asbak Abbey Road Ringo Starr (32.000 dollar AS).

Selain itu, panggung orisinal dari penampilan publik pertama The Beatles - dalam pertunjukan pada 14 Mei 1960, laku dijual 25.000 dollar AS, melebihi perkiraan pra-lelang sebesar 10.000-20.000 dollar AS.

Sementara itu, sebuah sebaran papan kayu dari Liverpool, Lathom Hall, Inggris, yang bertuliskan “the scene of the infamous fight involving original bass player Stu Sutcliffe", menurut rumah lelang, menjadi salah satu benda The Beatles paling bersejarah yang dilempar ke pasar lelang sejauh ini.

"Tahapan penampilan pertama Fab Four ini bukan hanya salah satu artefak paling luar biasa yang pernah datang ke pasar dari sejarah Beatles, tetapi semua sejarah musik," kata Martin's Nolan dari rumah lelang Julien Auctions, dalam sebuah pernyataan, Minggu (12/4/2020).

Martin Nolan juga senang bisa menjadi sarana lelang band legendaris tersebut.

"Kami sangat senang menawarkan karya luar biasa dan unik dari band rock n roll terbesar sepanjang masa serta barang-barang luar biasa dan penting lainnya yang merayakan keajaiban Beatlemania," kata Martin Nolan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com