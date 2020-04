Manajer Ungkap Satu Tas Nagita Slavina Istri Raffi Ahmad Bahkan Bisa Buat Bangun Satu Rumah

BANGKAPOS.COM - Tas adalah satu dari sejumlah barang-barang mewah yang kerap lekat pada seorang Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad.

Nagita Slavina atau yang akrab disapaa Gigi diketahui kerap mengoleksi barang mewah.

Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina anak dari Rieta Amilia memang kerap dikenal sebagi artis yang menjadi trendsetter karena fesyennya.

Selain cantik, gaya pakaian yang fashionable, penampilan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina bak selalu menjadi pusat perhatian.

Kerap memakai pakaian dan barang serba branded, seolah apapun yang digunakan Nagita Slavina tampak berkelas jika dipakainya.

Harga jutaan rupiah bahkan puluhan juta pun dikeluarkan Nagita Slavina hanya untuk memenuhi hasrat penampilannya.

Bahkan, ada sebuah akun yang khusus dibuat untuk membahas outfit Nagita Slavina, @fashion_nagitaslavina.

Dalam akun tersebut terbongkar berapa satu harga OOTD (out fit of the day) yang Nagita Slavina gunakan sehari-hari.

Tak pelah, Nagita Slavina atau Gigi sapaan akrabnya kerap menghabiskan banyak uang hanya untuk keperluan fesyen.

Tak hanya fesyen yang bernilai fantastis, segala pernak-pernik yang ada dipakai oleh Nagita Slavina sukses buat melongo.