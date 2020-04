SAAT Pangeran Abdul Mateen dan Kaesang Pangarep Dibanding-bandingkan, Begini Putra Jokowi Bereaksi

BANGKAPOS.COM - Pangeran Brunei, Abdul Mateen viral, Kaesang Pangarep malah jadi sasaran netizen untuk dibanding-bandingkan.

Sosok tampan Pangeran Brunei, Abdul Mateen memang belakangan sedang mencuri perhatian.

Sayangnya di tengah ramai pemberitaan sosok Pangeran Brunei, Abdul Mateen, putra bungsu Presiden Jokowi lagi-lagi jadi sasaran netizen.

Hobi Pangeran Abdul Mateen yang membuat penampilannya makin atletis pun dibanding-bandingkan dengan kegemaran Kaesang Pangarep yang jauh berbeda.

Netizen pun mulai ramai membandingkan kedua anak pemimpin negara ini.

Ramai dibandikangkan dengan seorang Pangeran Brunei, Kaesang Pangarep pun bereaksi.

Profil Pangeran Abdul Mateen. (Instagram @tmski)

Lagi-lagi balasan putra Presiden Jokowi ini membuat netizen semakin gemas.

Tak heran jika masyarakat Indonesia kini tengah heboh dengan ketampanan Pangeran Brunei tersebut.



Tak hanya tampan, Abdul Mateen nyatanya juga seorang yang cerdas dan penuh bakat.

Diketahui pangeran tampan ini sempat mengenyam pendidikan di Royal Military Academy Sandhurst, United Kingdom, dan lulus dengan pangkat Letnan II pada 2011.

Ia juga telah berhasil meraih gelar Master of Arts dari School of Oriental and African Studies, University of London.