5 Fakta Han So Hee, Pelakor Cantik di Drama Korea The World of The Married

BANGKAPOS.COM - Sejak berperan sebagai pelakor di drama The World of The Married, sosok artis Han So Hee jadi sorotan. Berikut ini 5 fakta menarik Han So Hee.

Korean wave atau Hallyu sepertinya belum juga surut.

Minat masyarakat akan budaya, makanan, musik, hingga drama yang berasal dari Korea Selatan masih terus menggeliat.

Beberapa waktu terakhir masyarakat Indonesia memang menaruh perhatian pada drama Korea Selatan yang baru saja tayang.

Mulai dari dari Crash Landing on You, Itaewon Class, hingga yang terbaru The World of The Married.

Dari ketiga drama tersebut, hanya The World of The Married yang masih tayang tepatnya di stasiun TV JTBC.

Drama tersebut sejatinya berkisah tentang perselingkuhan yang dilakukan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) kepada istrinya Jin Sun Woo (Kim Hee Ae).

Drama The World of the Married (TribunStyle.com/Instagram @theworldofthemarried)

Sosok Yeo Da Kyung (Han So Hee) pun langsung mencuri perhatian publik lantaran berperan sebagai pelakor dalam drama tersebut.

Publik pun langsung penasaran mengenai sosok Han So Hee di kehidupan nyata.

Nah berikut ini TribunStyle rangkum 5 fakta menarik tentang Han So Hee.

1. Masih muda

Han So Hee (TribunStyle.com/Instagram @xeesoxee)

Han So Hee lahir di daerah Ulsan pada 18 November 1994.

Tahun ini So Hee bakal genap berusia 26 tahun.

Ia sempat mengenyam pendidikan di Ulsan Girls High School.

Artis Kim Tae Hee ternyata juga merupakan lulusan dari sekolah tersebut.

2. Karier Akting

Han So Hee (TribunStyle.com/Instagram @xeesoxee)

Ia mengawali karier aktingnya lewat drama Reunited World tahun 2017.

So Hee berperan sebagai Lee Seo Won di drama yang disiarkan stasiun tv SBS itu.

Selain itu, So Hee juga muncul dalam drama 100 Days My Prince, After The Rain, Abyss, dan yang terbaru The World of The Married.

3. Model

Han So Hee (TribunStyle.com/Instagram @xeesoxee)

Tak hanya piawai dalam berakting, So Hee juga memiliki bakat dalam modeling.

Ia sering menjadi model untuk beberapa brand ternama.

Tak hanya model brand, So Hee juga sempat menjadi model video klip boyband SHINee.

So Hee muncul dalam video klip lagu Tell Me What To Do yang dirilis 15 November 2016.

4. Suka Kucing

Lewat akun Instagramnya, So Hee ternyata memiliki hewan peliharaan yakni seekor kucing.

Ia kerap membagikan momen bermain bersama kucingnya tersebut.

5. Bakat melukis

Han So Hee nampaknya memiliki bakat lain selain di dunia entertainment.

Ia kerap memamerkan hasil gambaran serta hasil lukisannya ke Instagram.

Warganet pun banyak yang memberikan pujian akan hasil karya dari So Hee. (TribunStyle.com/Febriana)

