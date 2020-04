Awas, Kebanyakan Konsumsi Daging Merah Olahan Bisa Tingkatkan Risiko Kanker

BANGKAPOS.COM - Daging merah olahan termasuk makanan yang praktis dan terasa lezat di lidah.

Namun, sebaiknya batasi jumlah konsumsinya.

Sejumlah studi menemukan bahwa konsumsi banyak daging merah olahan bisa meningkatkan risiko kanker dan masalah kesehatan lainnya.

Jenis daging merah olahan yang laris antara lain sosis, bacon, kornet, salami, hingga daging burger.

Sebuah studi yang dipublikasikan pada Journal of The Academy of Nutrition and Dietetics menemukan, jumlah daging olahan yang dikonsumsi warga Amerika Serikat tidak berubah selama 18 tahun terakhir.

Riset tersebut turut membahas manfaat konsumsi daging ikan.

Namun, kebanyakan orang Amerika justru mengonsumsinya lebih sedikit daripada daging merah.

Peneliti melihat data pola makan sekitar 44.000 orang dewasa di atas usia 20 tahun yang berpartisipasi dalam Survei Kesehatan Nasional dan Pemeriksaan Nutrisi.

Survei tersebut menelusuri pola asupan makan dari tahun 1999 hingga 2016.

Dalam jangka waktu tersebut, konsumsi olahan daging justru sedikit meningkat, dari 182 gram per minggu menjadi 187 gram.