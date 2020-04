Daftar Terbaru Harga HP iPhone April 2020, iPhone 7, 8, iPhone 6s Plus, XS Max, iPhone 11 Pro Max

Daftar Terbaru Harga HP iPhone April 2020, APPLE iPhone 7, 8, iPhone 6s Plus, XS Max, iPhone 11 Pro Max, APPLE iPhone XS Max

BANGKAPOS.COM - Berikut daftar harga HP iPhone terbaru April 2020 di Indonesia, jika kamu bingung membeli Hp, sebelum membeli sebaiknya dicek dulu harganya. Hal ini dilakukan untuk persiapan dana yang kamu miliki.

Selain itu hal ini dilakukan karena harga HP dapat berubah sewaktu-waktu. Kamu bisa menunggu hingga HP kesukaan kamu turun atau dapat langsung membelinya.

bangkapos.com mereferensikan HP iPhone untuk kamu jika ingin mengganti hp baru.

Saat ini ada beberapa seri unggulan yang masih dipasarkan yakni iPhone 8 plus, iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max.

Berikut daftar harga HP iPhone terbaru April 2020 di Indonesia, dikutip dari bhinneka :

APPLE iPhone XR 256GB - White Rp 17.699.000



APPLE iPhone XR 128GB - Blue Rp 15.699.000



APPLE iPhone XR 64GB - Red Rp 14.699.000



APPLE iPhone 7 Plus 256GB - Jet Black Rp 17.699.000



APPLE iPhone XR 64GB - White Rp 14.699.000



APPLE iPhone XR 128GB - Black Rp 15.699.000



APPLE iPhone XR 64GB - Blue Rp 14.699.000



APPLE iPhone XR 128GB - White Rp 15.699.000



APPLE iPhone XS 64GB - Silver Rp 20.499.000



APPLE iPhone XS 512GB - Gold Rp 24.999.000



APPLE iPhone XS 256GB - Space Gray Rp 20.999.000



APPLE iPhone XS 64GB - Space Gray Rp 17.999.000



APPLE iPhone XS 64GB - Gold Rp 17.999.000



APPLE iPhone XS 512GB - Space Gray Rp 27.499.000



APPLE iPhone XS 256GB - Gold Rp 23.499.000



APPLE iPhone XS Max 512GB - Gold Rp 28.599.000



APPLE iPhone XS Max 512GB - Space Gray Rp 26.999.000



APPLE iPhone XS Max 64GB - Silver Rp 21.599.000



APPLE iPhone XS Max 256GB - Silver Rp 24.599.000



APPLE iPhone XS Max 64GB - Space Gray Rp 21.599.000



APPLE iPhone XS Max 64GB - Gold Rp 21.599.000



APPLE iPhone XS Max 512GB - Silver Rp 28.599.000



APPLE iPhone XS Max 256GB - Gold Rp 24.599.000



APPLE iPhone XS Max 256GB - Space Gray Rp 24.599.000



APPLE iPhone 7 Plus 32GB - Black Rp 13.999.000



APPLE iPhone XR 64GB - Black Rp 14.699.000



APPLE iPhone 7 Plus 256GB - Black Rp 16.000.000



APPLE iPhone X 64GB - Silver Rp 18.399.000



APPLE iPhone X 256GB - Silver Rp 19.000.000



APPLE iPhone X 256GB - Space Gray Rp 21.499.000



APPLE iPhone X 64GB - Space Gray Rp 18.399.000



APPLE iPhone 8 Plus 256GB - Silver Rp 15.500.000



APPLE iPhone 8 Plus 64GB - Red Rp 13.000.000



APPLE iPhone 8 Plus 256GB - Gold Rp 15.500.000



APPLE iPhone 8 64GB - Red Rp 13.599.000



APPLE iPhone 8 256GB - Space Gray Rp 14.599.000



APPLE iPhone 8 64GB - Silver Rp 14.663.000



APPLE iPhone 11 128GB - Black Rp 16.499.000



APPLE iPhone 11 128GB - Green Rp 16.499.000



APPLE iPhone 11 128GB - White Rp 16.499.000

APPLE iPhone 11 128GB - Red Rp 16.499.000



APPLE iPhone 11 128GB - Purple Rp 16.499.000



APPLE iPhone 11 128GB - Yellow Rp 16.499.000



APPLE iPhone 11 256GB - Red Rp 18.499.000



APPLE iPhone 11 256GB - White Rp 18.499.000



APPLE iPhone 11 256GB - Purple Rp 18.499.000



APPLE iPhone 11 256GB - Green Rp 18.499.000



APPLE iPhone 11 256GB - Yellow Rp 18.499.000



APPLE iPhone 11 256GB - Black Rp 18.499.000



APPLE iPhone 11 64GB - White Rp 14.499.000



APPLE iPhone 11 64GB - Purple Rp 14.499.000



APPLE iPhone 11 64GB - Yellow Rp 14.499.000



APPLE iPhone 11 64GB - Green Rp 14.499.000



APPLE iPhone 11 64GB - Black Rp 14.499.000



APPLE iPhone 11 64GB - Red Rp 14.499.000



APPLE iPhone 11 Pro 256GB - Gold Rp 25.499.000



APPLE iPhone 11 Pro 256GB - Silver Rp 25.499.000



APPLE iPhone 11 Pro 256GB - Midnight Green Rp 25.499.000



APPLE iPhone 11 Pro 512GB - Midnight Green Rp 29.499.000



APPLE iPhone 11 Pro 512GB - Silver Rp 29.499.000



APPLE iPhone 11 Pro 512GB - Space Grey Rp 29.499.000



APPLE iPhone 11 Pro 512GB - Gold Rp 29.499.000



APPLE iPhone 11 Pro 64GB - Silver Rp 21.499.000



APPLE iPhone 11 Pro 64GB - Space Grey Rp 21.499.000



APPLE iPhone 11 Pro 64GB - Gold Rp 21.499.000



APPLE iPhone 11 Pro 256GB - Space Grey Rp 23.999.000



APPLE iPhone 11 Pro 64GB - Midnight Green Rp 21.499.000



APPLE iPhone 11 Pro Max 256GB - Midnight Green Rp 27.499.000



APPLE iPhone 11 Pro Max 64GB - Silver Rp 22.999.000



APPLE iPhone 11 Pro Max 256GB - Space Grey Rp 27.499.000



APPLE iPhone 11 Pro Max 256GB - Silver Rp 27.499.000



APPLE iPhone 11 Pro Max 256GB - Gold Rp 27.499.000



APPLE iPhone 11 Pro Max 64GB - Space Grey Rp 22.999.000



APPLE iPhone 11 Pro Max 64GB - Midnight Green Rp 22.999.000



APPLE iPhone 11 Pro Max 64GB - Gold Rp 22.999.000



APPLE iPhone 11 Pro Max 512GB - Space Grey Rp 31.499.000



APPLE iPhone 11 Pro Max 512GB - Midnight Green Rp 31.499.000



APPLE iPhone 11 Pro Max 512GB - Silver Rp 31.499.000



APPLE iPhone 11 Pro Max 512GB - Gold Rp 31.499.000

APPLE iPhone 7 256GB - Gold Rp 15.599.000