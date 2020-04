BANGKAPOS.COM -Jadi Perbincangan Hangat Pecinta Anime Ini Bocoran Terbaru dan Waktu Rilisnya Goblin Slayer 2

Goblin Slayer season 2 telah menjadi pembicaraan hangat di komunitas pecinta anime untuk beberapa waktu terakhir ini.

Anime ini diserealisasikan berdasarkan light novel karya Kumo Kagyu.

Sang protagonis sendiri, Orcbolg, menjadi karakter yang sangat populer, dengan tujuannya yang jelas: membasmi semua goblin.

Sekarang, banyak orang bertanya-tanya kapan Goblin Slayer season 2 akan dirilis.

White Fox - studio yang menangani anime - belum mengumumkan berita apa pun terkait season ke-2 dari Goblin Slayer.

Namun, satu hal yang pasti adalah Goblin Slayer season 2 tidak akan keluar tahun ini.

Goblin Slayer Season 2 kemungkinan akan keluar pada tahun 2020 atau 2021.

Hal ini disebabkan fakta bahwa White Fox sedang sibuk mengerjakan anime "Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou" dan "Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious".

Yang terbaik yang bisa kita harapkan untuk Goblin Slayer season 2 adalah anime ini kemungkinan besar tetap mendapatkan season 2, mengingat banyak penggemar menantikannya.