Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ahmad Band - Aku Cinta Kau dan Dia - Main dari Kunci D

BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ahmad Band - Aku Cinta Kau dan Dia, Kunci Mudah dari D

[Intro] D Gm D Gm (2x) D DMaj7

Hancur hatiku

D DMaj7

Mengenang dikau

Am Em

Menjadi keping-keping, setelah kau pergi

Gm

Tinggalkan kasih sayang

Bm F# Bm E

yang pernah singgah, antara kita

A

Masihkah ada, sayang itu D DMaj7

Memang salahku

D DMaj7

yang tak pernah bisa

Am Em

Meninggalkan dirinya, tuk bersama kamu

Gm

Walau tuk trus bersama,

Bm F# Bm E

kan ada hati, yang kan terluka

A

Dan ku tahu, kau tak mau [Chorus]

D F#

Sekali lagi maafkanlah,

Bm D7 G F#m Em A

karena aku, cinta kau dan dia

D F# Bm D7 G

Maafkanlah, ku tak bisa,

F#m Em A

tinggalkan dirinya D DMaj7

Mungkin tak mungkin

D DMaj7

tuk terus bersama

Am Em

Jalani semua cinta, yang t'lah dijalani

Gm

Tapi bila itu yang

Bm F# Bm E

kau pikir yang terbaik untukmu

A

Bahagiaku, untuk dirimu [Chorus]

D F#

Sekali lagi maafkanlah,

Bm D7 G F#m Em A

karena aku, cinta kau dan dia

D F# Bm D7 G

Maafkanlah, ku tak bisa,

F#m Em A

tinggalkan dirinya

[Bridge]

D Gm D C

Simpan sisa-sisa, cerita cinta berdua

D Gm D C

Walau tak tercipta, cerita cinta berdua D Gm

Still I have, in my eyes

D Gm

Still I have forever D DMaj7

Memang salahku

D DMaj7

yang tak pernah bisa

Am Em

Meninggalkan dirinya, tuk bersama kamu

Gm

Walau tuk trus bersama,

Bm F# Bm E

kan ada hati, yang kan terluka

A

Dan ku tahu, kau tak mau [Chorus]

D F#

Sekali lagi maafkanlah,

Bm D7 G F#m Em A

karena aku, cinta kau dan dia

D F# Bm D7 G

Maafkanlah, ku tak bisa,

F#m Em A

tinggalkan dirinya D F#

Sekali lagi maafkanlah,

Bm D7 G F#m Em A

karena aku, cinta kau dan dia

D F# Bm D7 G

Maafkanlah, ku tak bisa,

F#m Em A

tinggalkan dirinya D Gm

Still I have, in my eyes

D Gm

Still I have forever