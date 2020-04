Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Firman feat Alice - Jangan Pikirkan Abang - Main dari Kunci Em

Em Am

jangan pikirin abang

Em Am

jangan rasain abang

Em Am

yang penting happy saya

Em Am

gak ada yang gratis abang

Em Am

susahnya jadi orang

Em Am

yang jatuh cinta

Em Am

berikan semua

Em Am

yang abang punya

Em Am

matipun abang mau

Em Am

untukmu seorang

Em Am

jangankan harta

Em Am

susah pun rela

Em Am

jangan pikirin abang

Em Am

jangan rasain abang

Em Am

yang penting happy saya

Em Am

gak ada yang gratis abang

Em Am

susahnya kalau cinta

Em Am

yang berbicara

Em Am

pahit pun jadi manis

Em Am

tersiksa rela

Em Am

jangan pikirin abang

Em Am

jangan rasain abang

Em Am

yang penting happy saya

Em Am

gak ada yang gratis abang

D Am

ya abang (ya sayang) ya abang (ya sayang)

C G

aku cinta kamu selamanya (buktikan padaku)

D Am

ya abang, ya abang (buktikan)

C B

bahagiakah kamu di dunia (di dunia)

[Solo] D Am C G

D Am C B

Em Am Em Am

Em Am

jangan pikirin abang

Em Am

jangan rasain abang

Em Am

yang penting happy saya

Em Am

gak ada yang gratis abang

Em Am

susahnya jadi orang

Em Am

yang jatuh cinta

Em Am

berikan semua

Em Am

yang abang punya

Em Am

matipun abang mau

Em Am

untukmu seorang

Em Am

jangankan harta

Em Am

susah pun rela