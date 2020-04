Drama Korea The World Of The Married Episode 7, Ji Sun Woo Terusik Mantan Suami Setelah Cerai

The World of the Married atau a world of married couple

BANGKAPOS.COM – The World Of The Married, drama Korea yang menceritakan kisah perselingkuhan dalam rumah tangga.

Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh awalnya keluarga bahagia dengan seorang putera. Namun karir Ji Sun Woo yang mapan sebagai dokter di Gosan, Korea Selatan ternyata tak cukup membuat keutuhan keluarganya bertahan lama.

Lee Tae Oh tergoda menjalin hubungan terlarang dengan gadis muda Yeo Da Kyung, putri tunggal dari anak orang kaya.

Perselingkuhan Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung membuat Ji Sun Woo terluka. Selama ini ia bekerja keras mencari nafkah dan turut membiayai usaha rumah produksi suaminya Lee Tae Oh.

Keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga sirna, saat melihat suaminya terang-terangan bercumbu dengan Yeo Da Kyung bahkan saat pemakaman ibu Lee Tae Oh.

Atas saran dari pengacara, Ji Sun Woo tak berniat meneruskan rumah tangganya dan hendak bercerai.

Namun perceraian ini membutuhkan strategi halus agar hak asuh anak dan harta dapat kembali ke tangan Ji Sun Woo.

Hingga kini The Word Of The Married sudah tayang selama 6 episode, kisahnya berjalan menegangkan menceritakan usaha Ji Sun-Woo membongkar perselingkuhan Lee Tae Oh agar mendapatkan bukti di pengadilan.

Di episode 6 The World Of The Married, Ji Sun Woo berhasil memenangkan ‘perang’ usai Lee Tae Oh harus berurusan dengan polisi karena terpancing emosi menganiaya Ji Sun Woo.

Dua tahun berlalu hidup JI Sun Woo bahagia bersama puteranya dan sah bercerai dari Lee Tae Oh.