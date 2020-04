Fakta Menarik yang Jarang Diketahui Tentang V BTS

BANGKAPOS.COM -- Kpopers pasti tidak asing lagi dengan anggota dari group musik BTS, yakni V.

Memiliki pesona yang idak terbantahkan dengan beberapa kali memperoleh penghargaan, V merupakah salah satu andalan di groupnya.

Pesona V memang tidak terbantahkan, pada tahun 2017, V berhasil menjadi peringkat pertama 100 Most Handsome Face 2017 versi Tccandler.

Di 2018, V kembali masuk nominasi yang sama dan menduduki peringkat ke-5.

V juga berhasil menduduki puncak dalam daftar Most Handsome Men In the World 2018 versi Famous Star 101.

Selain itu V menduduki peringkat pertama untuk Most Charismatic Men of Asia 2018 versi Star Momenter dan juga Most Beautiful Men in the World versi Dama.

Pria yang lahir dengan nama Kim Taehyung atau lebih dikenal dengan nama panggungnya V ini adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktor asal Korea Selatan.

Ia lahir di Distrik Seo, Daegu, Korea Selatan, 30 Desember 1995 dan di dibesarkan di Kota Geochang.

Anak tertua dari tiga bersaudara ini memiliki dua orang saudara, adik laki-laki dan adik perempuan.