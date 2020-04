KFC Promo 5 Potong Ayam Rp 49.545, Buruan Jangan Sampai Ketinggalan

BANGKAPOS.COM -

KFC terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya.

Para pencinta ayam goreng tentu tak ingin melewatkan masa promo ini.

Eits jangan takut.

Meski di rumah saja.

KFC memberikan layanan take away dan home delivery.

Jadi kalian cukup telepon dan pesan,petugas akan mengantarkan ayam kesukaan kalian.

KFC menawarkan promo lima potong ayam dengan harga yang super terjangkau.

Kali ini cuma Rp 49.545.

Buruan, promo ini hanya berlaku tanggal 15-16 April 2020.

Tapi jangam lupa,harga ini belum termasuk pajak ya.

Promo sudah dibagikan akun @kfcindonesia.

Selamat menikmati.

Gila bangeet, 5 potong ayam cuma Rp.49.545 ajaa!⁠

Buat makan siang di rumah kamu lebih asik dengan paket Crazy Deal 5 Potong Ayam, dijamin deh semua anggota keluargamu pasti kebagian!⁠

⁠

Syarat & Ketentuan:⁠

- Periode: 15-16 April 2020⁠

- berlaku sepanjang hari di seluruh gerai KFC⁠

- Tidak berlaku di semua store Bandara Soetta⁠

- Harga belum termasuk pajak⁠

⁠

Masa depan indah, ada di tangan kita semua. Yuk kita sukseskan agenda Physical Distancing untuk Indonesia yang lebih sehat dengan melakukan pemesanan KFC dari Take Away, Home Delivery, Drive Thru, Order Online, dan KFC Box.⁠

Selamat menikmati para pecinta ayam goreng.

(Bangkapos.com/Edy Yusmanto)