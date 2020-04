BANGKAPOS.COM --

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Sabyan - Al Wabaa' - Main dari Am

Lagu Al Wabaa' merupakan lagu dari Sabyan.

Video clip lagu ini diunggah pada Minggu (5/4/2020).

Lagu ini bercerita tentang wabah yang sedang menyerang, virus corona.

Berikut ini chord gitar Al Wabaa' dari Sabyan.

Sabyan - Al Wabaa'

Intro: Am E7 F E

Am

begitu banyak ku lihat

G

Raga tanpa nyawa..

F C -G

Kau ambil mereka tua dan muda..

Am

Bencana kian meraja

G

Datang tak menyapa..

F C

Manusia sembunyi dalam atapnya

Dm

Tak sedikit air mata

Em

Tak sebab Allah yang tega

F G

Kita yang salah dalam menata dunia..