Nonton The World Of The Married Cerita Konflik Perselingkuhan, Ini Daftar Link Drama Korea Online

BANGKAPOS.COM - Simak fakta-fakta Drama Korea The World of The Married tayang pada 27 Maret 2020 lalu di saluran JTBC dan Netflix, pukul 22.50 KST atau 20.50 WIB. Bisa streaming The World of The Married di sini.

Menurut data Nielsen Korea, The World of the Married untuk episode 5 yang tayang Jumat Malam (10/04/20), meraih rating rata-rata sebesar 14,6 persen secara nasional, serta 16,1 persen untuk wilayah metropolitan Seoul.

The World of The Married merupakan Drama Korea yang menceritakan konflik kehidupan rumah tangga rumit yang tayang setiap hari Jumat dan Sabtu.

Drama ini mengikuti kisah kehidupan Ji Sun Woo yang diperankan oleh Kim Hee Ae yang merupakan seorang dokter sukses.

Sun Woo menikah dengan Lee Tae Oh yang diperankan oleh Park Hae Joon dan memiliki seorang anak.

Sun Woo yang menjadi dokter sekaligus direktur muda seorang memiliki segalanya dari karir hingga keluarga ang bahagia.

Namun, ternyata Sun Woo dikhianati oleh suaminya dan juga orang-orang di sekitarnya.

The World of the Married memilik alur cerita yang tak mudah ditebak.

Berikut fakta-fakta drama korea The World of The Married:

1. Alur Cerita