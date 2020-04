Twindy Rarasati Kabarkan Dirinya Positif Covid 19

BANGKAPOS.COM-- Twindy Rarasati dikabarkan positif covid 19, Rabu (15/4/2020).

Kabar tersebut dibagikannya melalui Instagram pribadinya @twindyrarasati.

Dia menyebutkan dirinya positif covid 19, terimakasih untuk keluarga dan orang-orang terdekat dukungannya.

Rara meminta izin untuk beristirahat dan memberi suport kepada teman-temannya yang melanjutkan perjuangannya melawan pandemi ini.

dia menyarankan untuk untuk menjaga kesehatan, dengan melakukan physical distancing, cuci tangan, makan-makanan bergizi dan olahraga.

"Saya positif Covid-19, terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah," tulis Twindy Rarasati mengenai dirinya

"Teruntuk sahabat dan teman-teman yang masih melanjutkan perjuangan menghadapi pandemi ini, I'm sorry that I have to take a rest in this one, sehat-sehat terus teman-teman semuaaa! Stay home everyone, this too shall pass. Jangan lupa physical distancing, cuci tangan, makan-makanan bergizi dan olahraga," lanjutnya lagi

Status positif ini langsung mendapat dukungan dari sahabatnya, seperti diungkapkan @baimwong

'Duh kamu .. insyaallah pasti sehat lg yaa..kita semua ada di sebelah km twindy'

@clarabernadeth 'Semangaatt twindyy! U can pass this one, stay strongg'