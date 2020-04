Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Andra and The Backbone - Main Hati - Main dari Kunci C

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

C F

Seribu wanita

C F

Yang pernah singgah

C F

Dan tak ada hati

C F

Kau pun datang

C F

Ada yang berbeda

C F

Mengapa begini

C F

Apa yang terjadi

Am F

Tak pernah sebelumnya

Am F – G

Tak pernah ku duga

[Reff I]

C G Am

Ku akui ku main hati

F C

(Ku main hati, ku main hati)

G Am

Ku tak bisa 'tuk memungkiri

Bb

Ku main hati...

F G

Bersamamu ku rasakan

Am Bb

Yang tak pernah kurasakan sebelumnya

F G

Pencarianku berakhir

Am Bb

Kar’na ku t’lah temukan dirimu

[Interlude] C F (2x) C F Am Bb

[Reff II]

C G Am

Ku akui ku main hati

F C

(Ku main hati, ku main hati)

G Am

Ku tak bisa 'tuk memungkiri

F C

(Ku main hati, ku main hati)

C G Am

Ku akui ku main hati

F C

(Ku main hati, ku main hati)

G Am

Ku tak bisa 'tuk memungkiri

F

Ku main hati

[Interlude] C F

[Coda]

C F

Ku main hati

C F

Ku main hati

C F C

Ku main hati, ku main hati