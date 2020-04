BANGKAPOS.COM--

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu - Titipane Gusti - Denny Caknan, Main dari Am

Kunci Gitar Dasar G :

Intro : Am D G D

G C

Tenanono, perasaan iki

Am D G

Kanggo kowe seng lagi tak tresnani

B C

Mbok tulung ojo ngecewakne atiku

Am D

Seng kadung pengen mbahagiakne uripmu..

G C

Iklasno atimu, pasrahne ning aku

Am D G

Ra bakal tak larani tekane matiku

B C

Ojo sok mikir aku bakal nglarani

Am D

Mergo ku yakin we titipane Gusti

G

Seng tak kangeni..

Int. C..D..

Reff :

C D

Mestine atimu.. ora..

G D Em

Mbaleni pengalamanku loro

Am D

Pengenku kowe iso nambani

G G7

Ngewangi lali rupane..

C D

Tekane atimu.. kanggo nguripi

G D Em

Perasaan seng tau ilang

Am D

Jangan berpikir kamu pelampiasan

G

Yang akan ku buang..

Musik : G Dm C Cm

Em C Am D G D

G C

Iklasno atimu, pasrahne ning aku

Am D G

Ra bakal tak larani tekane matiku

B C

Ojo sok mikir aku bakal nglarani

Am D

Mergo ku yakin we titipane Gusti

G

Seng tak kangeni..

Int. C..D..

Reff :

C D

Mestine atimu.. ora..

G D Em

Mbaleni pengalamanku loro

Am D

Pengenku kowe iso nambani

G G7

Ngewangi lali rupane..

C D

Tekane atimu.. kanggo nguripi

G D Em

Perasaan seng tau ilang

Am D

Jangan berpikir kamu pelampiasan

G

Yang akan ku buang..

Am D

Jangan berpikir kamu pelampiasan

C G

Yang akan pernah terbuang..

