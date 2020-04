Dampak Covid-19, Bank Indonesia Beberkan Terganggunya Sektor Unggulan Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung, Tantan Heroika mengatakan sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan nasional dampak dari Covid-19, menyebabkan terganggunya kinerja sektor unggulan Babel antara lain industri pengolahan logam timah, CPO, perikanan tangkap, serta pariwisata.

"Hampir seluruh harga-harga komoditi mengalami penurunan, bahkan minyak pun berada pada harga terendah 33 ribu us dolar per barel, turunnya sangat signifikan. Termasuk komoditi lain seperti timah pernah tercatat berada di bawah 14 ribu us dolar/MT, walaupun sekarang sudah mulai di atas angka tersebut," ungkap Tantan, Jumat (17/4/2020) kepada Bangkapos.com.

Oleh sebab itu, pada tahun 2020 PDRB Babel diperkirakan tumbuh pada rentang 1.65 persen-2.15 persen (yoy).

"Tentunya perkiraan ini bisa kita sesuaikan tergantung dari seberapa cepatnya penyelesaian terhadap Covid-19, ini kita masih berasumsi puncaknya itu Juni 2020, sehingga Triwulan III secara bertahap sudah bisa recovery (pemulihan-red) sampai dengan triwulan IV," jelas Tantan.

"Tentunya ini kita lihat terus perkembangannya, mudah-mudahan penyelesaian Covid-19 cepat selesai. Bila lebih dalam maka bias akan menarik lebih dalam lagi,tentu kita tidak berharap hal tersebut," lanjutTantan.

Dikatanya juga, pada tahun 2021 pasca pemulihan Covid-19, perekonomian Bangka Belitung diperkirakan mampu tumbuh sebesar 4,45 persen - 4,95 persen.

"Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih dapat tumbuh positif pada triwulan I 2020 didukung oleh masih terjaganya keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian meskipun dibayangi adanya tekanan perlambatan akibat mewabahnya virus Covid-19 yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat karena menurunnya aktivitas ekonomi," ujar Tantan.

Tertahannya konsumsi rumah tangga sudah terlihat dengan adanya perlambatan pada kredit konsumsi dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan untuk nasabah perorangan pada posisi Februari 2020.

Dibeberkan juga dari sisi nilai tukar nasional, pada 13 April 2020, Rupiah secara point to point menguat 4,35 persen (Rp15.840) dibandingkan dengan akhir Maret 2020, meskipun masih tercatat depresiasi sekitar 11,18 persen dibandingkan akhir 2019.

Sementara itu, realisasi inflasi nasional bulan Maret 2020 yang rendah sebesar 0,10 persen (mtm) atau 2,96 persen (yoy), diakibatkan melemahnya permintaan, tercukupinya pasokan barang termasuk pangan serta tetap lancarnya jalur distribusi.