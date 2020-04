Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Anggun - Mimpi - Main dari Kunci F

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

F Am

dalam hitam gelap malam

A# Dm C-E-F

kuberdiri melawan sepi

F Am

di sini di pantai ini

Dm C

telah terkubur sejuta kenangan

A# Am

dihempas keras gelombang

A# Am

dan tertimbun batu karang

A# G C-Dm-E-F

yang tak kan mungkin dapat terulang

F Am

wajah putih pucat pasi

A# Dm C-E-F

tergores luka di hati

F Am

matamu membuka kisah

Dm C

kasih asmara yang telah ternoda

A# Am

hapuskan semua khayalan

A# Am

lenyapkan satu harapan

G C F

kemana lagi harus mencari

Dm Am A# F

kau sandarkan sejenak beban diri

Dm Am A# C

kau taburkan benih kasih hanyalah emosi

[Reff]

F A#

melambung jauh terbang tinggi

Dm C

bersama mimpi

Am A# G C

terlelap dalam lautan emosi

F A#

setelah aku sadar diri

Dm C

kau tlah jauh pergi

Am A# C F

tinggalkan mimpi yang tiada bertepi

Dm C

kini hanya rasa rindu

A# C Dm C Dm F

merasuk di dada

Dm C

serasa terbang melayang pergi

A# C

terbawa arus kasih membara

[Reff]

F A#

melambung jauh terbang tinggi

Dm C

bersama mimpi

Am A# G C

terlelap dalam lautan emosi

F A#

setelah aku sadar diri

Dm C

kau tlah jauh pergi

Am A# C F

tinggalkan mimpi yang tiada bertepi

[Ending] F