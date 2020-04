Chord dan Kunci Gitar Surgamu dari Band Unggu

BANGKAPOS.COM -- Anak generasi 90-an pasti tidak asing dengan lagu yang dipopulerkan oleh Band Unggu berjudul 'surgamu'.

Lagu ini cukup populer di zamannya.

Selain liriknya yang santai musiknya juga juga menarik untuk dinikmati.

Berikut chord dan lirik lagu 'surgamu' yang dipopulerkan oleh Band Unggu seperti dilansir dari tribunmanado.co.id

Am Em F C Dm G C

Am Em

Segala yang ada dalam hidupku

F C

Kusadari semua milikMu

Dm G C

Ku hanya hambaMu yang berlumur dosa

(*)

Am Em

Tunjukkan aku jalan lurusMu

F C

Untuk menggapai SurgaMu

Dm G C

Terangiku dalam setiap langkah hidupku

Dm Em

Karena… Kutahu…

F G

Hanya Kau… Tuhanku…

Reff :

Am Em F C

Allahu Akbar Allah Maha Besar

Dm G C

Ku memujaMu di setiap waktu

Am Em F C

Hanyalah padaMu Tempatku berteduh

Dm G C

Memohon ridho dan ampunanMu

Back To *

Back To Reff

Musik : F Em F G

Back To Reff

