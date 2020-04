Chord dan Lirik Lagu Sesungguhnya dari Ungu

BANGKAPOS.COM -- Lagu bernuansa religi dari Group Band Ungu berjudul 'sesungguhnya' ini dikemas menarik pada zamannya.

Generasi muda dan tua cukup menikmati lagu ini.

Berikut chord dan liriknya untuk anda seperti dilansir dari tribunpapua.com

[Intro] Am G F E

Am G F E

Am

Am G F E

Saat dunia berhenti berputar

Dm C B E

Saat manusia tak sanggup lagi berharap

Am G F E

Ketika mentari tak sanggup lagi berjanji

Dm C E

Menyinari dunia yang tlah kau singgahi

Dm Am

Mampukah kau untuk berbagi

Dm Am

Tanpa hasrat ingin diberi

F E

Di hadapanNya

F E

Di hadapanNya ya Allah

[Chorus]

Am F G

Sesungguhnya manusia tak kan bisa

E Am

Menikmati surga

F G E

Tanpa ikhlas di hatinya

Am F G

Sesungguhnya manusia tak kan bisa

E Am

Menyentuh nikmatNya

F G E

Tanpa tulus dihatinya