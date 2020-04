Kunci Gitar, Chord dan Kunci Gitar Surgamu dari Band Unggu - Cocok untuk Bulan Ramadhan

Chord dan Kunci Gitar Surgamu dari Band Unggu

Am Em F C Dm G C

Am Em

Segala yang ada dalam hidupku

F C

Kusadari semua milikMu

Dm G C

Ku hanya hambaMu yang berlumur dosa

(*)

Am Em

Tunjukkan aku jalan lurusMu

F C

Untuk menggapai SurgaMu

Dm G C

Terangiku dalam setiap langkah hidupku

Dm Em

Karena… Kutahu…

F G

Hanya Kau… Tuhanku…

Reff :

Am Em F C

Allahu Akbar Allah Maha Besar

Dm G C

Ku memujaMu di setiap waktu

Am Em F C

Hanyalah padaMu Tempatku berteduh

Dm G C

Memohon ridho dan ampunanMu

Back To *

Back To Reff

Musik : F Em F G

Back To Reff

