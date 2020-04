Link Nonton dan Download The World of The Married, Rekomendasi Drama Korea buat Malam Minggu Kamu

BANGKAPOS.COM - Malam minggu kali ini, terlebih saat Indonesia tengah dilanda wabah virus Corona, maka tak ada salahnya menyaksikan drama korea.

The World of The Married mungkin bisa jadi rekomendasi drama korea buat kamu untuk mengisi malam minggu kali ini.

Drakor The World of The Married ini memang tengah jadi bahan perbincangan para penyuka drama korea.

Drama Korea The World of the Married mengangkat permasalahan dalam dunia rumah tangga ini menyita banyak perhatian.

Tidak hanya masalah rumah tangga, drama Korea The World of the Married juga mengangkat kisah seorang istri membalas dendam perbuatan suaminya yang berselingkuh.

Drama Korea The World of the Married memiliki judul lain bernama A World of Married Couple.

Drama Korea A World of Married Couple tayang perdana pada 27 Maret 2020 lalu.

A World of Married Couple tayang mengisi slot drama Korea pada hari Jumat - Sabtu.

Tidak kalah seperti drama Korea sebelumnya, A World of Married Couple menarik perhatian pecinta drakor.

Drama Korea The World of the Married ni memiliki total 16 episode.