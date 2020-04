Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu AL Ghazali - Bilang Dulu Pacarmu (OST. Siapa Takut Jatuh Cinta)

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

Am-G-C Dm Am

Harusnya kamu tahu

Am-G-C Dm Am

Saat ku bilang kamu

Am-G-C Dm Am

Harusnya lebih tahu

Am-G-C Dm Am

Kau menarik dimataku

Am-G F Dm

Tapi sabar ku menunggu

F G

Karena kamu berdua pacarmu

C Dm Am

Dua kali bertemu

Am-G-C Dm Am

Kamu tanpa pacarmu

Am-G-C Dm Am

Ku coba dekatimu

Am-G-C Dm Am

Langsung bilang i love you

Am-G F Dm

Berdetak kencang jantungku

F G

Menunggu apa jawabmu..

(Chorus)

C F

Kau bilang kau mau

-G Am F

You say i love you too..

C F

Bilang dulu pacarmu

-G Am F

Kau mau jalan sama aku

(Intro) C C-Dm-Am Am

C Dm Am

Tiga kali bertemu

Am-G-C Dm Am

Kau sudah jadi milikku

Am-G-C Dm Am

Tak pedulikan mantanmu

Am-G-C Dm Am

Ke laut aja katamu..

Am-G F Dm

Aku menang kali ini

F G

Akhirnya jadi milikku..

Am F

Oh aiyaiya Oh aiyaiya

Am F

Oh aiyaiya Uh a..

Am F

Oh aiyaiya Oh aiyaiya

G G

Oh aiyaiya Uh a..

(Chorus)

C F

Kau bilang kau mau

-G Am F

You say i love you too..

C F

Bilang dulu pacarmu

-G Am F

Kau mau jalan sama aku

C F

Kau bilang kau mau

-G Am F

You say i love you too..

C F

Bilang dulu pacarmu

-G Am F

Kau mau jalan sama aku

Am F

Bilang dulu pacarmu

-G Am F

Kau mau jalan sama aku..

(Outro) C F C