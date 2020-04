Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Al Ghazali-Kesayanganku (feat. Chelsea Shania), Main dari Kunci C

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

C G Am Em

dengarlah cinta.. hatiku remuk redam

F C Am G

jika tak ada kamu.. menemani aku..

C G Am Em

dengarlah cinta.. ku memanggil namamu

F C Am G

di setiap malamku.. ku memikirkan kamu

Am F

aku sepi, sepi, sepi, sepi

G C

jika tak ada kamu..

Am F

aku mati, mati, mati, mati

E Am

jika engkau pergi..

(Chorus)

Am F

dengarlah kesayanganku..

G C

jangan tinggalkan aku..

F G C E

tak mampu.. jika ku tanpamu.. hu..

Am F

dengarlah kesayanganku..

G C

hidup matiku untukmu..

F Dm G

ku mohon.. pertahankan aku..

C G Am Em

dengarlah cinta.. hatiku remuk redam

F C Am G

jika tak ada kamu.. menemani aku..

C G Am Em

dengarlah cinta.. ku memanggil namamu

F C Am G

di setiap malamku.. ku memikirkan kamu

(Int.) Am F G C G/B F G

Am F

aku sepi, sepi, sepi, sepi

G C

jika tak ada kamu..

Am F

aku mati, mati, mati, mati

E Am

jika engkau pergi..

(Chorus)

Am F

dengarlah kesayanganku..

G C

jangan tinggalkan aku..

F G C E

tak mampu.. jika ku tanpamu.. wo..

Am F

dengarlah kesayanganku..

G C

hidup matiku untukmu..

F Dm G

ku mohon.. pertahankan aku..

Am F

dengarlah kesayanganku..

G C

jangan tinggalkan aku..

F G C E

tak mampu.. jika ku tanpamu.. wo..

Am F

dengarlah kesayanganku..

G C

hidup matiku untukmu..

F Dm G

ku mohon.. pertahankan aku..

Am F

dengarlah kesayanganku..

G C

hidup matiku untukmu..