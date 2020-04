Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Aliando Syarief - Kau Terindah - Main dari Kunci F

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

[Intro] F F-E E-Am

F F-E E-A

F C

Saat berjumpa denganmu

Em Am

Oh suasana berubah

F C

Mata tak lepas darimu

Em Am

Begitupun juga hatiku

F C

Aku harapkan semuanya

Em Am

Membantuku mendapatkan dirinya

F C

Kawan coba kau rasakan

Em Am

Yang kurasa

[Intro] F F-E E-Am

F F-E E-A

F C Em Am

Kau terindah membuatku terpanah

F C G D

Kau sempurna tebarkan pesona

F C Em Am

Kau terindah membuatku menggila

F C G D

Kau sempurna tebarkan asmara

[Intro] F F-E E-Am

F F-E E-A Am

F F-E E-Am

F F-E E-A

F C

Aku harapkan semuanya

Em Am

Membantuku mendapatkan dirinya

F C

Kawan coba kau rasakan

Em Am

Yang kurasa

F C

(Mungkinkah dia cinta kepadamu)

Em Am

Itulah yang kuharapkan

F C

(sobat ayo kau katakan padanya)

Em Am

Ini dia

F C Em Am

Kau terindah membuatku terpanah

F C G D

Kau sempurna tebarkan pesona

F C Em Am

Kau terindah membuatku menggila

F C G D

Kau sempurna tebarkan asmara

F C

(Mungkinkah dia cinta kepadamu)

Em Am

Itulah yang kuharapkan

F C

(sobat ayo kau katakan padanya)

G D

Ini dia

[Coda] F F-E E-Am

F F-E E-A