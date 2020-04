BANGKAPOS.COM -Mulai 23 April, Santai di Rumah ini 4 Film Anak & 11 Film Box Office Indonesia Tayang di Netflix

Tak terasa akhir pekan tiba, untuk temani akhir pekan, menonton bisa menjadi alternatif yang tepat.

Salah satu cara mengisi akhir pekan yang panjang di massa social distancing akibat pandemi Covid-19 adalah dengan menonton film keluarga.

Berikut 4 rekomendasi film anak yang ditayangkan di Netflix untuk menemani akhir pekan panjang yang akan dimulai esok hari.

Madagascar: Escape 2 Africa dan Madagascar 3: Europe's Most Wanted

Film animasi Madagascar mengisahkan petualangan empat hewan yang kabur dari kebun binatang New York.

Setelah terdampar di Madagascar, Alex si singa dan kawan-kawan juga harus menghadapi misi penyelamatan di Afrika serta bergabung dengan rombongan sirkus di Eropa.

Banyak pengalaman seru yang akan dilewati empat binatang ini.

Shrek 2, Shrek The Third dan Shrek Forever After

Kisah cinta antara Shrek dan Fiona ini terus berlanjut.