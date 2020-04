RAHMA Azhari Muncul Kembali ke Publik, Begini Kabar Terbarunya Gandeng Bule

BANGKAPOS.COM- Model sekaligus pemain film Rahma Azhari telah resmi menanggalkan status jandanya.

Kabar bahagia tersebut diketahui dari foto-foto pernikahan yang diunggah Rahma Azhari di instagram, @raazharita, pada Jumat (17/4/2020).

Dalam unggahan tersebut, Rahma menyatakan telah menikah dengan pujaan hatinya, Paris Chong, pada Sabtu (11/3/2020).

Mereka mengucapkan janji suci di gedung Van Nuys City Hall, Los Angeles, Amerika Serikat.

Terlihat dua saudara perempuan Rahma, Sarah Azhari dan Tia Azhar, yang hadir dalam pernikahan tersebut.

Diketahui mereka memang telah menetap di Amerika sejak beberapa tahun yang lalu.

Keluarga dan kerabat dari pengantin pria juga hadir, namun tidak terlihat sosok Ayu Azhari atau saudara kandung Rahma lainnya.

Pada postingan itu, Rahma menuliskan kebahagiaan yang dirasakannya.

Ia juga menyebutkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum pemerintah kota Los Angeles menetapkan lockdown.

"'I feel like everything in my life has led me to tis, right now and right here.'

On March 11th 2020, we did our city hall ceremony with our loved ones, just couple days before the lockdown.