BBB Tampil Kompak, Beri Semangat di Tengah Covid 19 Dengan Formasi Lengkap

BANGKAPOS.COM-- Group Vokal Bukan Bintang Biasa (BBB), yang terdiri dari Raffi Ahmad, Laudiya Cinthiya Bella, Ayu Shita, Dimas Back dan Celsea Olivia mengajak untuk tetap bersemangat di tengah covid 19.

Group bentukan penyanyi sekaligus pencipta lagu Melly Goeslow, ini tampil dengan formasi lengkap bernyanyi melalui video yang di share ke media sosial untuk menghibur penggemarnya.

Mereka menyanyikan lagu hitnya dan mengajak masyarakat untuk bersabar tetap di rumah aja.

"Tetap semangat ya semuanya, terus berdoa semoga wabah Covid 19 ini segera berakhir," ujar Melly Goeslow

"The miracles can do things thou can’t do," lanjut Melly

Kebersamaan ini disambut nitezen dengan bahagia, seperti diungkapkan @ liana_danishshop 'Jadi kangen BBB'

@tinariaana 'Teh Melly..., ad video lengkapnya nggak...?'

@fitrindrianiii 'ku sukkaaaakkkk'

BBB miliki energi besar