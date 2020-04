Episode 8 Drama Korea tentang Perselingkuhan The World of The Married Raih Rating Tinggi di Korsel

BANGKAPOS.COM - Drama Korea yang mengisahkan tentang perselingkuhanm The World of the Married berhasil mencetak rating tertinggi.

Dilansir Soompi, episode terbaru The World of the Married, Sabtu (18/4/2020) berhasil menembus rating 20 persen di Korea Selatan.

Pada penayangan 8 episode drama Korea The World of the Married berhasil mencetak peringkat nasional 20,1 persen.

Hal ini menandai peringkat tertinggi baru sepanjang masa untuk drama Korea.

Bahkan, drama The World of the Married berhasil mengalahkan drama Itaewon Class saat penayangan pada bulan lalu.

The World of the Married mencetak rekor baru untuk peringkat tertinggi yang dicapai saat episode pertama penayangan.

Drama tentang perselingkuhan yang tayang di JTBC ini berhasil mencapai rating tertinggi sepanjang masa di setiap episodenya.

Pada episode keenam, The World of the Married berhasil mencetak rating 18,8 persen di seluruh negara dan 21,4 persen di Seoul.

Hal ini membuat The World of the Married menyusul Itaewon Class untuk mencapai rating tertinggi kedua dalam sejarah drama JTBC.

Drama The World of the Married saat ini telah berada di urutan kedua setelah drama SKY Castle yang sebelumnya memegang rekor peringkat pemirsa tertinggi dalam sejarah jaringan kabel Korea (bukan hanya JTBC) setelah mencetak rata-rata nasional sebesar 23,78 persen.