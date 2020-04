Fakta Menarik Tentang Lee Min Ho, Bukan Murid Pandai di Sekolah dan Tak Romantis

BANGKAPOS.COM-- Pesohor Korea Selatan, Lee Min Ho, menjadi selebritis yang tidak asing di negara-negara Asia, termasuk Indonesia.

Ia mulai dikenal luas di Korea maupun di Asia berkat perannya sebagai Gu Jun-pyo dalam drama Boys Over Flowers pada tahun 2009.

Peran tersebut membawanya memenangkan penghargaan Aktor Pendatang Terbaik di Baeksang Arts Awards ke-45.

Lee juga dikenal karena peran utamanya dalam City Hunter (2011), The Heirs (2013), dan The Legend of the Blue Sea (2016).

Kesuksesan drama Lee di seantero Asia membuatnya menjadi salah satu bintang Hallyu terkenal.

Ia mendapatkan peran utamanya di film untuk pertama kalinya dalam Gangnam Blues (2015), diikuti dengan film produksi Tiongkok pertamanya Bounty Hunters (2016).

Disamping hal ketenaran yang diperolehnya, ada sisi menarik yang jarang disorot tentang pesohor ini.

Berikut hal menarik tentang Lee Min Ho yang jarang diketahui seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Murid biasa di sekolah